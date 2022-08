Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 216 vom 07.08.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg-Oberbruch, Wohnungseinbruch

Offenbar mittels dünnem Werkzeug verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Freitag, 05.08.2022,15:30 Uhr bis Samstag, 06.08.2022, 18:00 Uhr Zutritt zu einer Parterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Deichstraße. Hier entwendeten sie Mobiliar, diverse elektronische Geräte sowie Wohnungsschlüssel.

Wegberg, versuchter Einbruch in Autohaus

Am Samstag, 06.08.2022, 02:18 Uhr, wurde bemerkt, dass sich die Überwachungskameras eines Autohauses nicht mehr in ihrer ursprünglichen Position befanden. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass sämtliche Türschlösser angebohrt wurden.

Heinsberg-Himmerich, Einbruch in Büroräume, Täter gefasst

Ebenfalls am Samstag, 06.08.2022, 00:30 Uhr, bemerkten Mitarbeiter einer Diskothek auf dem Dach des Hauses mehrere Personen auf dem Dach. Offensichtlich hatten sie sich durch ein geöffnetes Fenster Zugang zu den Büroräumen verschafft. Hier entwendeten sie Bargeld, elektronische Geräte sowie Ausweispapiere. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte eine Person festgehalten werden, drei weitere flüchteten zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung konnten alle drei flüchtigen Personen aufgegriffen werden. Bei einer Person konnte ein Teil der Beute aufgefunden werden.

Sonstiges

Geilenkirchen-Teveren, Zimmerbrand

Vermutlich auf Grund eines technischen Defektes kam es am Samstag, 06.08.2022, 18:45 Uhr zu einer Brandentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bischof-Pooten-Straße. Der Brandherd befand sich im Schlafzimmer der Wohnung. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Die Wohnungsinhaberin erlitt Brandverletzungen und hatte Rauchgas eingeatmet. Sie wurde dem nächstgelegenen Uniklinikum zugeführt, wo sie stationär verblieb.

