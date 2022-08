POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 32. Kalenderwoche

Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - Ein Zeuge beobachtete am 5. August (Freitag), gegen 3 Uhr, wie drei männliche Personen versuchten, den Motorroller seiner Nachbarin zu entwenden, der an der Hochstraße stand. Als dies nicht gelang, schoben sie das Zweirad auf dem Gehweg der Hochstraße in Richtung Buchenstraße und flüchteten dann. Ein weiterer Zeuge gab an, dass es sich um Jugendliche handelte, die einen Helm bei sich ...

