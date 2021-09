Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Imbiss aufgebrochen - Betrunken auf der Burgruine Rosenstein - Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Aalen: Imbiss aufgebrochen

Am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr wurde festgestellt, dass ein Verkaufsstand, welcher auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße aufgestellt war, aufgebrochen und durchwühlt wurde. Zudem wurden mit einem Stein die automatischen Türöffnungssensoren zum Supermarkt beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Heubach: Betrunken auf der Burgruine Rosenstein

Am Samstag gegen 19:45 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass auf der Mauer der Burgruine Rosenstein eine betrunkene und torkelnde Person unterwegs sei. Tatsächlich konnte die eintreffende Polizeistreife auf der Ruinenmauer, an der vordersten Kante des ca. 50m tiefen Abhangs, eine Person schlafend feststellen. Durch minutenlange Ansprache konnte der Schlafende letztendlich geweckt und dazu gebracht werden, sich vom Abgrund zu entfernen. Der stark alkoholisierte Mann, der fast 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte, gab an, dass er ungesichert über eine Kletterroute auf die Ruine gestiegen sei. Zur weiteren Abklärung sollte der 25-Jährige Mann zum Streifenwagen und anschließend zur Dienststelle gebracht werden. Nachdem er sich erheblich wehrte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Der junge Mann leistete weiterhin erheblichen Widerstand und versuchte mehrfach nach den Beamten zu treten. Eine Polizistin wurde dabei leicht verletzt. Durch einen Richter wurde anschließend der Gewahrsam bis zum nächsten Morgen angeordnet, so dass der 25-Jährige seinen Rausch im Polizeirevier ausschlafen konnte.

Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbruch

Am Montag zwischen 07:35 Uhr und 11 Uhr, wurde im Mühlweg im 2. OG eines Mehrfamilienhauses eine Wohnungstür aufgebrochen. Aus der Wohnung wurden etwa 50 Euro Bargeld sowie ein älteres Samsung-Klapphandy entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell