Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Aufgefahren

Seelbach (ots)

Mit mutmaßlich über 1,8 Promille Alkohol im Blut soll eine 26-Jährige am Dienstagnachmittag einen Auffahrunfall verursacht haben. Die junge Frau saß gegen 15.40 Uhr alkoholisiert hinter dem Steuer eines Mini, als es wohl kurz vor einem Kreisverkehr in der Hauptstraße zur Kollision kam. Die Blutentnahme erfolgte im Klinikum in Lahr. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. /jh

