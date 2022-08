POL-HS: Graffiti an Grundstücksmauer

Geilenkirchen (ots) - Ein Imbisswagen, der auf dem Marktplatz steht, wurde durch unbekannte Personen aufgebrochen. Diese versuchten auch einen nebenstehenden Kühlwagen aufzubrechen, was jedoch misslang. Am Kühlwagen beschädigten sie die Beleuchtungseinrichtung. Was die Täter entwendeten, wird noch ermittelt. Die Tat wurde zwischen 23.55 Uhr am Mittwoch, 3. August und 10.30 Uhr am Donnerstag, 4. August, begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

