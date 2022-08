POL-HS: Motorroller gestohlen

Erkelenz (ots) - Ein schwarz-weißes Mofa der Marke Peugeot wurde zwischen 21 Uhr am Dienstag, 2. August und 20 Uhr am Mittwoch, 3. August entwendet, als es am Fahrbahnrand der Kölner Straße parkte. Das Zweirad war mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

