Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 215 vom 06.08.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz, Diebstahl eines Leichtkraftrades

Bereits in der Zeit von Dienstag, 02.08.2022, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 03.08.2022, 06:00 Uhr entwendeten Unbekannte eine rotes Leichtkraftrad mit Versicherungskennzeichen aus einem Vorgarten in der Wilhelmstraße. Das Leichtkraftrad war mittels Lenkradsperre gesichert.

Selfkant-Tüddern, Anhängerdiebstahl

Drei unbekannte männliche Personen schoben am Freitag, gegen 04:15 Uhr, einen Anhänger mit "HS"-Kennzeichen aus einer Einfahrt in der Geilenkirchener Straße und entwendeten ihn. Die Unbekannten wurden dabei durch eine Videokamera aufgezeichnet und konnten wie folgt beschrieben werden: 1. Person: bekleidet mit einer Kappe, einem Sweatshirt, einer Jeans und Turnschuhe. 2. Person: trug eine Regenjacke (Kapuze der Jacke über den Kopf gezogen) und eine Jeans. 3. Person: war ebenfalls mit einer Kappe bekleidet, sowie einer Daunenjacke, einer Jogginghose und schwarzen Turnschuhen.

Wer kann Hinweise zu der Personengruppe geben? Diese nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeigehinweis entgegen.

Heinsberg, Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeuges

Am Freitag, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen schwarzen Elektro-Scooter in der Valkenburger Straße. Der Scooter war mittels Fahrradschloss an einem Fahrradständer gegen Wegnahme gesichert. Am Fahrzeug war ein Versicherungskennzeichen angebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell