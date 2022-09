Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Vandalismus in der Gerhardt-Thielke-Realschule

Radolfzell (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes ist es in der Gerhardt-Thielke-Realschule erneut zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte stiegen über eine Feuerleiter in den Außenbereich des zweiten Stockwerkes der Schule und versuchten mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Klassenraumes einzuwerfen. Da es sich bei der Glasscheibe um Sicherheitsglas handelte, gelangten die Täter nicht in das Gebäudeinnere. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Radolfzell geht nach derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass es sich bei dem Vorfall vom vorangegangenen Wochenende sowie bei dem Vorfall an der Ratoldusschule um die gleichen Täter handelt. Die Polizei bittet Personen, die zu den betreffenden Zeiträumen Beobachtungen an den Schulen gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können sich unter der Telefonnummer 07732 95066-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell