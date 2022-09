Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Diebstahl aus Auto

Tuttlingen (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem Auto ist es am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf der Weimarstraße gekommen. Als eine 80 Jahre alte Frau auf Höhe Hausnummer 60 in den Wagen einstieg, nutzte ein Dieb die günstige Gelegenheit aus, den Kofferraum zu öffnen und die Handtasche der Frau zu stehlen. Anschließend fuhr der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Donaustraße davon. Eine Beschreibung des unbekannten Täters liegt der Polizei nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

