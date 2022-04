Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Rheinau (ots)

Nach einem Verkehrsunfall gegen 12.15 Uhr auf der B 36 in Höhe der Ausfahrt Rheinau-Süd musste vorübergehend die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt werden. Diese konnte gegen 13.45 Uhr wieder freigegeben werden. Nach derzeitigem Informationsstand wurde ein beteiligter Motorradfahrer bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell