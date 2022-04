POL-MA: Mannheim-Rheinau: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer - B 36 in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt - Pressemeldung Nr. 1

Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim-Rheinau: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer - B 36 in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt

Mannheim-Rheinau (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls mit einem verletzten Motorradfahrer auf der B 36 in Höhe der Ausfahrt Rheinau-Süd ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind an der Unfallstelle im Einsatz. Nähere Informationen zum Unfallhergang und weiteren Beteiligten und Verletzten liegen derzeit nicht vor. Die Maßnahmen der Unfallaufnahme dauern an.

