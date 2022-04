Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Beteiligung eines Rettungswagens - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vier leichtverletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Weinheim. Ein 61-jähriger Mann war kurz nach 8 Uhr mit seinem Skoda auf der B 38 stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung zur Mannheimer Straße missachtete er das Sondersignal eines Rettungswagens, der mit Blaulicht und Martinshorn aus der Mannheimer Straße nach links auf die B 38 in Richtung Autobahn abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden der 61-jährige Seat-Fahrer sowie der 32-jährige Fahrer des Rettungswagens und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 22 und 54-Jahren verletzt. Ein Patient befand sich nicht im Fahrzeug. Alle Verletzten wurden nach Erstversorgung vor Ort und zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Da der genaue Unfallablauf noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

