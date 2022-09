Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Epfenhofen

Schwarzwald-Baar-Kreis)Erneuter Betrug per "WhatsApp-Masche" (17.09.2022)

Blumberg (ots)

Das Opfer einer bekannten Betrügermasche über "WhatsApp" geworden ist eine Frau am Samstag. Sie erhielt eine WhatsApp-Nachricht einer "unbekannten Nummer", die sie abspeichern sollte. Dahinter verbarg sich angeblich ihr Sohn, der sich über 2.000 Euro auf ein Konto überweisen ließ, da er sich ein neues Auto zulegen wolle. Tatsächlich verbarg sich hinter der Nummer aber eine Betrügerbande, was die Frau erst am Folgetag bemerkte, als sie Kontakt zu ihrem "richtigen" Sohn hatte. Da war das Geld bereits überwiesen.

Die Polizei warnt vor dieser und anderen, immer wiederkehrenden und doch erfolgreichen Betrugsmaschen mit dem es Gaunerbanden gelingt, ihren gutgläubigen Opfern zum Teil beträchtliche Vermögenswerte abzuluchsen. Hinweise dazu gibt die Polizei auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell