Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 18-Jähriger wird in Strafsachen von 6 Behörden mit Fahndung gesucht - Bundespolizei nimmt ihn vorläufig fest

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Eine Streife der Bundespolizei hat heute am frühen Morgen in der Vorhalle am Aachener Hauptbahnhof einen 18-jährigen Mann aus Guinea vorläufig festgenommen.

Dieser wies sich bei der Kontrolle der Beamten mit einer abgelaufenen Anlaufbescheinigung der Stadtverwaltung Krefeld aus. Bei Überprüfung des Betroffenen in den nationalen Fahndungsbeständen ergaben sich 9 Aufenthaltsermittlungen von 6 Staatsanwaltschaften aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dem Saarland in Strafsachen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Erschleichen von Leistungen, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und des unerlaubten Aufenthaltes. Wegen des unerlaubten Aufenthaltes wurde er auch von der Kreisverwaltung in Viersen gesucht, da er hier seinen Meldeverpflichtungen nicht mehr nachgekommen war. Bis heute galt er als untergetaucht. Da der 18-Jährige keinen gültigen Aufenthaltsstatus mehr in Deutschland besitzt und hier der unerlaubte Aufenthalt als Straftat vorlag, wurde er nach Abschluss der Strafanzeigenaufnahme zuständigkeitshalber an die Landespolizei am Polizeipräsidium Aachen übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell