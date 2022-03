Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung fest - Er wurde mit Europäischem Haftbefehl von Belgien gesucht

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Montagabend an der BAB 44 einen 34-jährigen russischen Staatsangehörigen festgenommen, der von den belgischen Behörden wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung mit Europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Er muss diesbezüglich in Belgien eine mehrjährige Haftstrafe absitzen.

Bei der Kontrolle wies er sich bei den Beamten mit einem gefälschten slowenischen Reisepass und Führerschein aus. Beide wurde vor Ort beschlagnahmt. Des Weiteren führte er noch über 21.000,- Euro an Bargeld mit sich. Dieses hatte er in seinem mitgeführten Fahrzeug und am Körper versteckt gehabt. Da hier der Verdacht der Geldwäsche vorlag, wurde zuständigkeitshalber die Zollfahndung des Zollfahndungsamtes Essen verständigt. Diese lies durch die Bundespolizei im Rahmen des Clearingverfahrens das Geld sicherstellen. Ziel des Verfahrens ist, die genaue Herkunft des Geldes im Nachgang festzustellen. Der Betreffende wurde nach seiner Beanzeigung wegen der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der unerlaubten Einreise in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht. Er wird heute beim Amtsgericht Aachen für die Bestätigung einer Festhalteanordnung vorgeführt werden. Das bei der Generalstaatsanwaltschaft in Köln anhängige Auslieferungsverfahren dauert zurzeit noch an.

Zudem ging am Montagmorgen den Beamten am Hauptbahnhof Aachen ein 31-jähriger Algerier ins Fahndungsnetz. Er wurde mit 3 Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Frankfurt am Main und Südhessen wegen mehrerer Eigentumsdelikte gesucht. Er muss diesbezüglich eine über 16-monatige Freiheitsstrafe absitzen. Er wurde nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell