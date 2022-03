Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe: Bundespolizei nimmt Gesuchten am Flughafen Köln/Bonn fest

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Sonntag, den 6. März 2022, gegen 13:30 Uhr vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen Haftbefehl. Die Beamten hatten einen 37-jährigen Bulgaren kontrolliert, der aus Varna kommend nach Deutschland einreisen wollte. Ein durchgeführter Fahndungsabgleich förderte dabei einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Heidelberg zutage. Diese hatte den Mann ausschreiben lassen, nachdem er einen Strafbefehl der Amtsgerichts Sinsheim aus dem Jahr 2017 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nicht bezahlt hatte. Da der Gesuchte auch jetzt nicht in der Lage war, die Geldstrafe in Höhe von 800 Euro zzgl. 108,50 Euro Verfahrenskosten zu begleichen, führten ihn die Bundespolizisten dem Gewahrsamsdienst zu. Ihn erwartet nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen.

