Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Wohnungseinbruch

Trossingen (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen Mitternacht, in ein Wohnhaus in der Langwiesenstraße eingebrochen. Der Einbrecher hebelte ein Kellerfenster auf und verschaffte sich so Zutritt. Anschließend durchsuchte und durchwühlte der Täter mehrere Zimmer und erbeutete einen neuwertigen Werkzeugkasten der Marke Makita und Spielkonsolen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Langwiesenstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 3386-6, zu melden.

