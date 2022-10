Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand von zwei Mehrfamilienhäuser in der Wilhelmshavener Innenstadt

Wilhelmshaven (ots)

Am 03.10.2022 wurde der Polizei um 20:02 ein Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Durch die schnelle Evakuierung durch die Feuerwehr Wilhelmshaven wurden nach derzeitigem Stand keine Personen verletzt. Die Stadt Wilhelmshaven organisierte die Unterbringung der Bewohner. Die unmittelbar brandbetroffenen Häuser in der Schillerstraße und der Peterstraße brannten komplett aus, ein weiteres anliegendes Wohnhaus wurde vorsorglich evakuiert.

Während der Löscharbeiten überschritt ein Mann die polizeiliche Absperrung und gab sich, in einer Uniform bekleidet, als Feuerwehrmann aus. Die eingesetzten Kräfte hatten jedoch erhebliche Zweifel an der Echtheit der Funktion in der Feuerwehr, sodass dieser einen Platzverweis erhielt. Zu weiteren Störungen kam es nicht. Der Gesamtschaden wird zurzeit auf mindestens 1.500.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Brandentstehung liegen bislang nicht vor.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell