Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Varel

Varel (ots)

Am frühen Montagmorgen, 03.10.22, wurde in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße ein 21-Jähriger aus Hagen in seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei dem jungen Mann wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der 21-Jährige musste sich im Folgenden einer Blutentnahme unterziehen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein des 21-Jährigen einbehalten.

