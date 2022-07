Polizei Hagen

POL-HA: Lkw-Fahrer beschädigt Poller und begeht Unfallflucht

Hagen-Boele (ots)

Auf einem Parkplatz auf der Kabeler Straße fuhr ein Lkw-Fahrer am Montag (25.07.2022) gegen 13.45 Uhr über zwei Betonpoller und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Poller trennen die Ein- und Ausfahrt voneinander ab und waren aus der Verankerung am Boden gerissen. Eine Begrenzung war zerbrochen, die andere stark beschädigt und verschoben. Ein Zeuge hatte gesehen, wie der Lkw versuchte zu wenden und dabei mit den Vorderreifen über die Poller fuhr. Das Fahrzeug blieb mit der Achse hängen und der Fahrer versuchte anschließend mit durchdrehenden Reifen wieder herunter zu fahren. Nachdem dies gelang, sprach der Zeuge den Fahrer an und fertigte ein Bild von der Unfallstelle. Er forderte den Mann auf die Polizei zu verständigen und ging in den Baumarkt. Nachdem der 26-Jährige kurz darauf wieder zurückkam, war der Lkw nicht mehr vor Ort. Der Fahrer hatte augenscheinlich nicht die Polizei gerufen, sodass der Zeuge diese hinzuzog. Die Polizei konnte den Lkw-Fahrer ausfindig machen. Der 57-Jährige gab die Unfallflucht zu und schilderte, dass er die Poller nicht gesehen habe. Er habe unter anderem Pause machen wollen und wartete deshalb nicht vor Ort. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann erhielt eine Strafanzeige. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro. (arn)

