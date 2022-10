Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 07.10.2022 - 09.10.2022

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl eines Kfz-Kennzeichen - Zeugen gesucht -

Am Freitag, den 07.10.2022, gegen 21:15 Uhr, wird in der Lange Straße das hintere amtliche Kennzeichen eines geparkten Pkw entwendet. Zuvor ist durch eine Zeugin ein Mofa-Fahrer festgestellt worden, der sich im Tatzeitraum neben dem Pkw aufgehalten hat. Der Mofa-Fahrer konnte durch die eingesetzten Beamten nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag, den 08.10.2022, gegen 14:48 Uhr, befuhr eine 25-jährige aus Jade mit ihrem Pkw die Rodenkirchener Straße (B 437) in Richtung Varel. Auf Höhe der Hausnummer 26 kam die Fahrzeugführerin nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die angrenzende Berme. Durch das dortige Gefälle geriet der Pkw in Schräglage, kippte auf das Dach und musste anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrzeugführerin verletzte sich durch das Unfallgeschehen leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von 7200,00 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstag, den 08.10.2022, zwischen 13:15 Uhr und 13:25 Uhr, musste der Zeuge bei seiner Rückkehr zum Pkw einen Schaden an diesem feststellen. Den Pkw hatte er zuvor auf dem Parkplatz eines hiesigen Baumarktes in der Panzerstraße geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro an dem geschädigten Pkw. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

