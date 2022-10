Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aktenzeichen XY ungelöst - Polizei Varel hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung

Varel (ots)

In der nächsten Folge der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" am kommenden Mittwoch, den 12.10.2022, wird u.a. ein Fall aus Varel dargestellt.

Bereits im Juli letzten Jahres kam es in Varel in der Nacht zum 02. Juli 2021 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Der bislang unbekannte Täter drang über den Keller in das Haus und suchte u.a. das im Obergeschoss befindliche Schlafzimmer auf, in dem zu dieser Zeit das 86-jährige Opfer schlief.

Etwa zwei Monate später fand das Opfer Anfang September ein Erpresserschreiben.

Im Zusammenhang beider Fälle ist geplant, den Sachverhalt als Filmbeitrag am Mittwoch, 12. Oktober 2022 in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" darzustellen. Durch die Ausstrahlung der beiden Fälle über die Sendung "Aktenzeichen XY" erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeikommissariats (PK) Varel weitere Hinweise. Polizeioberkommissar (POK) Dennis Huber, Sachbearbeiter im Kriminal- und Ermittlungsdienst des PK wird an diesem Abend im Studio von Aktenzeichen sein, und vom Moderator Rudi Cerne zum dargestellten Sachverhalt sowie zur Fahndung in den sozialen Medien befragt werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Hinweise können während und unmittelbar nach der Sendung an das Studio "Aktenzeichen" sowie direkt an die Polizei Varel an die in der Sendung genannten Rufnummern gerichtet werden.

Für mediale Anfragen wird POK Ole Peuckert, Pressesprecher der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell