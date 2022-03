Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Sachbeschädigungen an Pkw ++ Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsmessgerät ++

Oldenburg (ots)

++ Sachbeschädigungen an Pkw ++

Unbekannte Täter beschädigten vier geparkte Pkw. Die Kfz standen in den Straßen An den Voßbergen und in dem Sandkamp in 26133 Oldenburg-Kreyenbrück. Offensichtlich traten die unbekannten Täter jeweils die Außenspiegel der geparkten Pkw ab. Tatzeit ist der 11./12.03.2022, 22.00 Uhr bis 08.10 Uhr.

++ Sachbeschädigung an einem Geschwindigkeitsmessgerät ++

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es in dem Harreweg in 26133 Oldenburg. Ein dort abgestelltes Geschwindigkeitsmessgerät wurde mit gelber Farbe beschmiert. Das Geschwindigkeitsmessgerät ist nicht mehr funktionsfähig. Die Tat ereignete sich am 12.03.2022, 00.00 Uhr bis 10.25 Uhr. Ein Tatverdacht liegt nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0441/7904115 zu melden.

