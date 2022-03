Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit Personengefährdung und hohem Sachschaden, Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots)

++ Am Mittwoch, den 09.03.2022, um ca. 07:00 Uhr, kam es in 26655 Westerstede-Ocholt, Höhe Godensholter Straße 4 (wiro-Tankstelle) zu einem Verkehrsunfall mit Personengefährdung und hohem Sachschaden.

Ein 50-jähriger Barßeler befuhr mit einem Miet-PKW die Godensholter Straße aus Richtung Barßel kommend in Fahrtrichtung Westerstede. In Höhe der Unfallstelle kam er vermutlich in Folge des Einflusses von Medikamenten mehrfach nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst fuhr er in Höhe der Einmündung Mittelstroth mit dem PKW kurzzeitig auf dem dortigen Fahrradweg, bevor er den PKW zurück auf die Straße lenken konnte. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass dadurch unbeteiligte Personen gefährdet worden sein könnten. Anschließend kam er erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04488-8330 bei der Polizei in Westerstede zu melden.(312927) ++

