Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Eine Leichtverletzte und 10.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall +++

Oldenburg (ots)

Auf der Ammerländer Heerstraße ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Frau leicht verletzt und insgesamt vier Autos beschädigt wurden.

Gegen 16 Uhr hatte sich der Verkehr auf der Ammerländer Heerstraße in Höhe der Einmündung in den Uhlhornsweg in Richtung Stadtmitte gestaut. Der 26-jährige Fahrer eines Opel Corsa erkannte dies zu spät und fuhr von hinten auf einen vor ihm stehenden Ford Focus auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford gegen einen Kia geschoben, welcher wiederum mit einem Opel Astra kollidierte. Der Unfallverursacher geriet mit seinem Opel nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und kam schließlich neben dem Geh- und Radweg in einem Grünstreifen zum Stehen. Die 59-jährige Fahrerin des Ford Focus erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden zum Teil erheblich beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem fiel der Test auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel positiv aus. Der Mann musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (321132)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell