Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI Wilhelmshaven 08./09.10.

Wilhelmshaven (ots)

Person ausgeraubt- Zeugenaufruf

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr kam es auf der Grünfläche am Metzer Weg/Peterstraße zu einer Raubtat. Nach Angabe des 49-jährigen männlichen Opfers aus Wilhelmshaven, befand es sich mit einem Fahrrad auf der Grünfläche, als zwei männliche Jugendliche hinzustießen. Einer der Jugendlichen habe das Opfer unter Vorhalt eines Messers bedroht, während der andere Jugendliche den Rucksack des Opfers durchsucht und die Geldbörse des Opfers aus dessen Hosentasche an sich genommen habe. Die Jugendlichen hätten vom Opfer eine kleinere Menge Bargeld erlangt. Der Täter mit dem Messer habe vor der Flucht zu Fuß noch einen Reifen des Fahrrades des Opfers zerstochen.

Zeugen des Vorfalles oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter 0442/9420 zu melden.

Diebstahl von Wasserstofflaschen nach Einbruch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte auf das Gelände einer Firma an der Flutstraße im Ortsteil Voslapp ein und entwendeten eine Großzahl an Wasserstoffflaschen. Der Schaden wird auf über 8.000EUR geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04421/9420 entgegen.

Pflichtversicherungsverstöße

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellte die Polizei am Freitagnachmittag Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest.

Gegen 14:45 Uhr kontrollierte eine Streife in der Hauptstraße in Sande einen 32-jährigen Wilhelmshavener auf einem E-Scooter. Am Scooter war ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht. Das Kennzeichen wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 15:55 Uhr wurde ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamburg kontrolliert, der zuvor auf der Werftstraße in Wilhelmshaven fuhr. Es konnte festgestellt werden, dass die Haftpflichtversicherung des Pkw seit zwei Monaten erloschen ist. Die Kennzeichen des Pkw wurden sichergestellt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

Bei weiteren Kontrollen stellte die Polizei Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss fest. Gegen 16:25 Uhr stellten die Beamten bei einem 41-jährigen Wilhelmshavener Pkw-Führer in der Peterstraße eine Beeinflussung durch Marihuana und Kokain fest. Bei einem 60-jährigen Wilhelmshavener Pkw-Führer wurde gegen 17:50 Uhr in der Bismarckstraße ebenfalls eine Beeinflussung durch Kokain und Marihuana festgestellt. Beiden Pkw-Führern wurde die Weiterfahrt untersagt und Blutproben entnommen. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbruch in Wohnung

Als ein 23-jähriger am Samstag nach längerer Abwesenheit in seine Wohnung in der Werftstraße zurückkehrte, staunte er nicht schlecht. In seine Wohnung waren Personen eingebrochen und haben offensichtlich mehrere Tage dort gelebt. Anhand persönlicher Gegenstände und Unterlagen der unbefugten Bewohner konnte die Polizei die Täter feststellen und im weiteren Verlauf im Nahbereich festnehmen. Aus der Wohnung fehlten bereits einige Gegenstände, die die Täter mutmaßlich zwischenzeitig veräußerten. Bei den beiden handelt es sich um ein Pärchen im Alter von 18 und 19 Jahren. Gegen den 19-jährigen Heranwachsenden lagen bestehende Haftbefehle vor. Er wurde einer Jugendarrestanstalt zugeführt. Die 18-jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rollerdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete ein zunächst unbekannter Täter einen Peugeot-Roller, der vor der Wohnanschrift des Geschädigten in der Dirschauer Straße gesichert abgestellt war. Am späten Nachmittag konnte eine Streife in Jever eine Person auf einem Roller ohne Kennzeichen feststellen. Es stellte sich heraus, dass es sich um den in Wilhelmshaven entwendeten Roller handelte. Der Fahrer versuchte zunächst mit dem Roller und dann zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch nach wenigen Metern ergriffen werden. Es handelte sich um einen 17-jährigen Wilhelmshavener, der folglich an eine betreuungsberechtigte Person übergeben wurde. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Rollereigentümer freute sich über das schnelle Auffinden seines Fahrzeuges.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr in der Weserstraße, beleidigte eine 35-jährige Wilhelmshavenerin zunächst die Beamten und spuckte einer Beamtin ins Gesicht. Bei der Ingewahrsamnahme biss die Frau der Beamtin in einen Finger. Bei der 35-jährigen konnten eine Alkoholbeeinflussung von 2,5%o festgestellt werden. Die 35-jährige kam für einige Stunden in den Polizeigewahrsam. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell