Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kellerbrand in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 10.10.2022, ab 20:16 Uhr, gingen bei der Feuerwehr rund 30 Notrufe aufgrund eines Brandes in Pommerschen Straße in Wilhelmshaven ein.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte können offene Flammen im Bereich des Kellers sowie eine massive Rauchentwicklung im Treppenhaus festgestellt werden. Die Bewohner befanden sich größtenteils noch im Objekt. Durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven wird ein brennendes Sofa im Keller gelöscht. 73 Bewohner werden evakuiert. Sieben Personen werden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation dem Klinikum Wilhelmshaven zugeführt. Im Anschluss an die Löscharbeiten können die Bewohner ihre Wohnungen wieder beziehen. Die spezialisierten Brandermittler der Polizei Wilhelmshaven ermitteln nun die Brandursache. Es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 15.000 EUR.

