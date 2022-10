Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Mehrere Pedelecs entwendet

Südlohn (ots)

Tatzeit: zwischen 01.10.2022, 17:30 Uhr, und 02.10.2022, 11:00 Uhr;

Tatorte: Südlohn, Elpidiusstraße und Vitusring

In Südlohn haben Diebe insgesamt vier Pedelecs gestohlen. Der erste Tatort liegt an der Elpidiusstraße: Dort hatten zwei Elektroräder verschlossen in einem Fahrradschuppen auf dem Grundstück eines Wohnhauses gestanden. Die Unbekannten erbeuteten ein schwarzes Pedelec vom Typ KTM Cento 10PT CX 5i4 und ein grünes Pedelec vom Typ Velo de Ville AEB 890 sowie Fahrradakkus, Regenkleidung und Zubehör. Zu einer ähnlich gelagerten Tat kam es ebenfalls in der Nacht zum Sonntag am Vitusring: Die Täter ließen zwei schwarze Pedelecs vom Typ Conway Cairon T600 Platin mitgehen, die verschlossen in einer Garage gestanden hatten. Zudem entwendeten sie zwei Akkus. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell