Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Infotainment-System gestohlen

Ahaus (ots)

Tatzeit: 03.10.2022, zwischen 00:00 Uhr und 06:50 Uhr;

Tatort: Ahaus, Königstraße

Ein Autoradio samt Navigationsgerät haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Ahaus aus einem Pkw entwendet. Als es zu der Tat kam, hatte das Fahrzeug in einer Tiefgarage an der Königstraße gestanden. Wie die Täter ins Innere des Wagens gelangt sind, ist nicht bekannt. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell