POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Unter Einfluss von Alkohol einen Unfall verursacht

Stadtlohn (ots) - Unfallzeit: 30.09.2022, 15:45 Uhr; Unfallort: Stadtlohn, Landesstraße 572 Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Freitag in Stadtlohn bei einem Unfall erlitten. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin hatte gegen 15.45 Uhr die Landesstraße 572 aus Richtung Stadtlohn kommend befahren. In der Bauerschaft Hundewick wollte die Stadtlohnerin nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Sie hielt an, um den ...

