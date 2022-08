Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: LKW erfasst Pkw - Autofahrer leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am Montag (15. August 2022) war ein Seat-Fahrer gegen 16 Uhr auf der Hückelsmaystraße in Richtung Tönisvorst unterwegs. Als er die Kreuzung Hückelsmaystraße/Anrather Straße überfahren wollte, kollidierte er mit einem LKW-Fahrer, der von links aus der Anrather Straße kam. Der 19-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Der 23-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Hückelsmaystraße in diesem Bereich bis etwa 17:30 Uhr gesperrt. (272)

