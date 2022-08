Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Schwerpunktkontrolle "Drogen im Straßenverkehr"

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (11. August 2022) hat die Polizei Krefeld eine Kontrollstelle auf dem Parkplatz am Grotenburgstadion eingerichtet.

In der Zeit von 11 bis 15 Uhr kontrollierten die Beamten rund 100 Fahrzeuge. Bei drei Autofahrern war der Drogenvortest positiv; damit erhärtete sich der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Deshalb wurde ihnen vor Ort eine Blutprobe entnommen. Die drei Autofahrer hatten zuvor versucht, die Kontrollstelle zu umfahren; sie wurden dann aber durch einen Polizeibeamten auf dem Krad der Kontrollstelle zugeführt. Insgesamt wurden bei der Schwerpunktkontrolle 36 Verstöße bei Autofahrern festgestellt; unter anderem waren 15 Verkehrsteilnehmer ohne Gurt unterwegs.

Einem Autofahrer wurde wegen gefährlicher, technischer Mängel an der Lenkung die Weiterfahrt untersagt und der PKW musste mit einem Abschleppdienst in eine Werkstatt verbracht werden. Auch bei der Ladungskontrolle wurden diverse Mängel festgestellt: so haben Polizeibeamte fünf Verwarngelder wegen mangelhafter Ladungssicherung erhoben. Alle Beteiligten mussten entsprechend nachsichern, bevor es weiter ging. (269)

