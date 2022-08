Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Nord: Brand eines Gebüschs weitet sich auf Brachfläche aus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Gestern Abend (10. August 2022) gegen 17:30 Uhr meldete eine Zeugin im Bereich der Siempelkampstraße/Venloer Straße/Drügstraße ein brennendes Gebüsch.

Im weiteren Verlauf breitete sich der Brand auf eine Brachfläche mit Strauchbewuchs aus. Dieser konnte durch die Feuerwehr Krefeld gelöscht werden.

Aus Richtung des brennenden Gebüschs entfernten sich fünf Heranwachsende, noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte, über die Drügstraße in Richtung Siempelkampstraße.

Die Gruppe bestand aus fünf Personen (drei Jungen und zwei Mädchen). Die Jungen haben ein südländisches Aussehen. Einer trug eine grüne Hose, eine Kappe und hatte einen Bart. Die Mädchen haben schulterlange dunkelblonde Haare. Sie trugen kurze Hosen und bauchfreie weiße Oberteile. Ein Mädchen hielt einen schwarzen (Zwerg-)Pinscher mit braunen Flecken auf dem Arm.

Ob die Heranwachsenden den Brand verursacht haben, steht aktuell noch nicht fest. Es kann auch sein, dass sie wichtige Hinweise zu einem möglichen Täter geben können.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (268)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell