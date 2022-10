Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Motorrollerfahrer leicht verletzt

Legden (ots)

Unfallzeit: 30.09.2022, 14:35 Uhr;

Unfallort: Legden, Bundesstraße 474

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Freitag in Legden bei einem Unfall erlitten. Ein 46-Jähriger hatte gegen 14.35 Uhr die Bundesstraße 474 aus Richtung Legden kommend befahren. Als der Essener in der Bauerschaft Wehr nach rechts abbiegen wollte, übersah er den 16-Jährigen. Der Legdener war auf dem Radweg an der Bundesstraße in Richtung Legden unterwegs gewesen. Trotz einer Vollbremsung des Autofahrers und eines Ausweichmanövers des Jugendlichen kam es zur Kollision. Dabei stürzte der Zweiradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. (to)

