Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Einbruch in Reihenhaus

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag (07.08.2022) ist es in der Straße "Unter den Linden" in Ellerbek zum Einbruch in ein Reihenhaus gekommen.

Unbekannte drangen vermutlich während der Nacht in das Wohnhaus ein und entwendeten eine Geldbörse.

Zeugen hörten gegen 22:15 Uhr Geräusche aus dem Bereich des Tatortes, brachten diese aber zunächst nicht mit einem Einbruch in Verbindung.

Beamte des Polizeireviers Rellingen nahmen eine Strafanzeige auf und veranlassten die Spurensuche.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell