Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04.08.2022) ist es in der Straße "Am Freibad" in Quickborn zum Einbruch in eine Buchhandlung und zum Einbruchsversuch in ein Optikergeschäft gekommen. Die Tatorte befinden sich in einer Ladenzeile. Unbekannte drangen zwischen 18:15 und 07:19 Uhr gewaltsam in die Buchhandlung ein und entwendeten Bargeld. In das Optikergeschäft gelangten die Täter nicht. ...

