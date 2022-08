Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Einbrüche im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04.08.2022) ist es in der Straße "Am Freibad" in Quickborn zum Einbruch in eine Buchhandlung und zum Einbruchsversuch in ein Optikergeschäft gekommen. Die Tatorte befinden sich in einer Ladenzeile.

Unbekannte drangen zwischen 18:15 und 07:19 Uhr gewaltsam in die Buchhandlung ein und entwendeten Bargeld.

In das Optikergeschäft gelangten die Täter nicht. Hier blieb es beim Sachschaden.

Beamte der Polizeistation Quickborn nahmen Strafanzeigen auf.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell