Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Von der Fahrbahn abgekommen

Reken (ots)

Unfallzeit: 30.09.2022, 16:30 Uhr;

Unfallort: Groß Reken, Velener Straße / Bollengraben

Mit schweren Verletzungen ist eine 21 Jahre alte Autofahrerin am Freitag in Groß Reken nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gekommen. Gegen 16.30 Uhr war die Velenerin im Bereich Velener Straße / Bollengraben aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. Diese ist in dem betreffenden Bereich geschottert. Das Auto überschlug sich; Rettungskräfte befreiten die eingeklemmte Velenerin aus dem Fahrzeug und brachten sie in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell