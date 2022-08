Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg-Brochterbeck, Einbruch in Außengelände eines Autohauses

Tecklenburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch (17.08.), 18.00 Uhr bis Donnerstag, 07.45 Uhr wurden von dem Gelände eines Autohauses an der Wechter Straße in Brochterbeck 3 Fahrzeuge entwendet. Die unbekannten Täter brachen das Stahltor auf und verschafften sich so Zutritt zum Firmengelände. Vom Gelände entwendeten sie 3 weiße Transporter der Marke Renault Master. Die Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von etwa 80.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die in der Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht haben oder die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05451/93374515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell