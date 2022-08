Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Auto aufgebrochen

Ibbenbüren (ots)

In Lehen am Teutohang - im Bereich des oberen Verlaufs in Richtung Lehener Esch - haben unbekannte Täter am Mittwoch (17.08.22) in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr ein Auto aufgebrochen. Die Unbekannten schlugen die Seitenscheibe der Fahrertür eines weißen Audi A6 Avant ein. Sie stahlen eine Geldbörse samt Inhalt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

