POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Donnerstag (11.08.) gegen 09.40 Uhr kam es in Emsdetten auf der Nordwalder Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein grauer Opel Astra befuhr die Nordwalder Straße ortsauswärts. In Höhe des Hollinger Spielplatzes wurde das Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite von einem Stein getroffen. Es entstand an der linken, hinteren Seite des Pkw ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der ...

mehr