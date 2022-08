Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Schaufensterscheibe eines Autohauses eingeschlagen

Ibbenbüren (ots)

Zu einem versuchten Einbruch ist es am frühen Mittwochmorgen (17.08.2022) gegen 03.05 Uhr an der Rheiner Straße gekommen. Ein Anwohner hörte ein lautes Klirren und wurde so darauf aufmerksam. Als er aus dem Fenster blickte, sah er eine dunkel gekleidete Person an einer eingeschlagenen Schaufensterscheibe eines Autohauses. Der Anwohner machte sich daraufhin durch Rufe bemerkbar. Daraufhin flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Recker Straße. Nach derzeitigem Stand ist niemand ins Autohaus eingedrungen und es wurde nichts entwendet. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05451/591-4315 bei der Polizei Ibbenbüren.

