Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Kollision auf Kreuzung

Südlohn (ots)

Unfallzeit: 29.09.2022, 17:20 Uhr;

Unfallort: Südlohn, Eschstraße / Eschlohner Straße

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Donnerstag in Südlohn gekommen ist. Ein 23-jähriger Autofahrer war gegen 17.20 Uhr auf der Eschstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend unterwegs. Gleichzeitig fuhr aus der untergeordneten Eschlohner Straße eine 20-jährige Südlohnerin mit ihrem Wagen in die Kreuzung mit der bevorrechtigten Eschstraße ein. Dabei kam es zur Kollision. Rettungskräfte versorgten den 23-Jährigen und seinen 24 Jahre alter Beifahrer aus Gescher ambulant vor Ort. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell