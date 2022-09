POL-BOR: Ahaus - Fahrradfahrerin beim Abbiegen übersehen

Borken (ots) - Tatzeit: zwischen 24.09.2022, 09:00 Uhr, und 29.09.2022, 21:00 Uhr; Tatort: Borken, Brinkstraße Versucht, in eine Wohnung an der Brinkstraße in Borken zu gelangen haben Unbekannte zwischen Samstag vergangener Woche, 09.00 Uhr, und Donnerstag, 21.00 Uhr. Wie die Täter in das Wohn- und Geschäftshaus kamen, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db) Kontakt ...

mehr