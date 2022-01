Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch

Kinheim-Kindel (ots)

In der Zeit von Samstag, 15.01.2022, 19:00 Uhr bis 22.01.2022, 11:00 Uhr, kam es in Kinheim, Ortsteil Kindel, in der Straße "In den Viermorgen", zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen.

Der oder die Täter brachen hierbei ein Fenster auf und gelangten darüber ins Hausinnere. Da das Anwesen lediglich als Gästehaus genutzt wird, brachen die Täter ihr weiteres Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise werden an die Polizei Bernkastel-Kues, Tel.: 06531-95270 oder per E-Mail: pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de, erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell