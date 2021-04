Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 08.04.2021, zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr, ereignete sich in der Römerstraße, auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, eine Unfallflucht. Dort war ein grauer Mazda, MX-5, geparkt, welcher im Heckbereich beschädigt wurde. Vermutlich hat ein anderer Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken aus einer Parklücke den Schaden verursacht. Der Fahrzeugführer hat sich dann von der Unfallörtlichkeit entfernt. Am Mazda entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell