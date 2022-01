Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Polizei sucht Unfallflüchtigen von der Wilhelmshöher Straße

Ennepetal (ots)

Eine 44-Jährige Ennepetalerin verständigte am Donnerstagabend die Polizei und gab an Opfer einer Verkehrsunfallflucht zu sein. Sie war gegen 18:40 Uhr auf der Rüggeberger Straße in absteigende Richtung unterwegs, als ihr im Kurvenbereich und unmittelbar hinter der Kreuzung Berninghauser Straße/Wilhelmshöher Straße ein schwarzer Kleinwagen entgegenkam. Auf Höhe der Wilhelmshöher Straße 1, soll das Fahrzeug plötzlich aus ungeklärten Gründen nach rechts auf den Gehweg gefahren sein. Aufgrund dessen musste die 44-Jährige nach links springen, um von dem Fahrzeug nicht erfasst zu werden. Hierbei verletzte sie sich leicht. Der Pkw fuhr nach dem Vorfall, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern, auf der Rüggeberger Straße in Richtung Rüggeberg weiter. Das Fahrzeug soll auch hier noch mehrmals nach rechts auf den Fußgängerweg gefahren sein. An dem Fahrzeug fiel der Ennepetalerin hinten rechts ein weißer Aufkleber auf, weitere Hinweise konnte sie zu dem Flüchtigen nicht geben. Eine Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, oder denen ein Pkw mit auffälliger Fahrweise ebenfalls aufgefallen ist. Hinweise können bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

