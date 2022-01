Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter Verkehrsunfallbeteiligter verursacht beim Parkvorgang Sachschaden und flüchtet

Bernkastel-Kues (ots)

Am 21.01.2022, im Zeitraum von 07:00 - 14:00 Uhr, wurde auf dem Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses Bernkastel-Kues im Karl-Binz-Weg ein geparkter PKW durch ein ein- bzw. ausparkendes Fahrzeug an der Beifahrertür beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Verkehrsunfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues bitte telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

