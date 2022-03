Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Evakuierung und Sperrung wegen Bombenentschärfung im Gallus

Frankfurt am Main - Gallus (ots)

Baggerarbeiten auf einer Baustelle an der Kleyerstraße haben heute eine Weltkriegsbombe zu Tage befördert. Der 50-kg-Blindgänger muss am Donnerstag, 24. März entschärft werden. Dazu müssen bis 12 Uhr mittags etwa 700 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen sowie betroffene Gewerbebetriebe räumen, Auto- und Öffentlicher Nah- und Fernverkehr in einem festgelegten Sperrbereich werden von den Maßnahmen betroffen sein. Im Frankfurter Stadtteil Gallus ist im Bereich der Kleyerstraße am heutigen Mittwoch eine 50 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger amerikanischen Typs ist abgesichert und befindet sich in einer stabilen Lage. Die Bombe muss am morgigen Donnerstag durch den Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (Regierungspräsidium Darmstadt) entschärft und abtransportiert werden.

Dazu müssen alle Bewohnerinnen und Bewohner in einem festgelegten Evakuierungsbereich um den Fundort ihre Wohnungen räumen. Nach Einwohnerzahlen sind dies etwa 700 Frankfurterinnen und Frankfurter. Dies betrifft auch im Sperrbereich befindliche Gewerbebetriebe. Der Sperrbereich wurde von den zuständigen Behörden festgelegt, da im Falle einer Detonation große Gefahr für Leib und Leben besteht. Die Feuerwehr Frankfurt am Main hat eine genaue, interaktive Karte mit Suchfunktion erstellt, mit deren Hilfe alle, die in dem Bereich wohnen oder arbeiten überprüfen können, ob sie von der Evakuierung betroffen sind. Die Karte kann hier abgerufen werden: https://t1p.de/lsz3. Zusätzlich gibt es auf der Webseite der Feuerwehr zeitnah eine Liste mit betroffenen Straßen und Hausnummern.

Wer den Bereich selbstständig verlassen kann, muss ihn per Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt am Main bis 12 Uhr mittags verlassen haben. Die Feuerwehr koordiniert die Transporthilfe für eingeschränkt gehfähige Personen, die im Evakuierungsbereich wohnen. Wer Hilfe benötigt, sollte sich unbedingt ab 6.30 Uhr telefonisch beim eingerichteten Bürgertelefon melden unter: 069 / 212 111. Das Bürgertelefon ist am 24. März ab 6.30 Uhr zu erreichen. Für von Corona betroffene Menschen im Evakuierungsbereich, mit einer schriftlichen oder mündlichen ausgesprochenen Isolations- bzw. Quarantäneverfügung vom Gesundheitsamt, wird derzeit noch eine Unterbringungsmöglichkeit geschaffen und zeitnah bekannt gegeben.

Im Sperrgebiet befindet sich ein Kindergarten. Für die von der Evakuierung betroffenen Personen, die Probleme haben, anderweitig unterzukommen, wird im Saalbau Frankfurt-Griesheim, Schwarzerlenweg 57 ab 11 Uhr eine Betreuungsstelle mit einem Corona gemäßen Hygienekonzept eingerichtet. Hierzu, wie auch zu anderen Fragen, werden in Kürze weitere Informationen auf der Homepage der Feuerwehr Frankfurt www.feuerwehr-frankfurt.de zu Verfügung stehen.

Auch der Öffentliche Personennahverkehr sowie der Fernverkehr sind betroffen. Details hierzu werden von den Verkehrsbetrieben rechtzeitig veröffentlicht.

