POL-BOR: Legden - Zeugenaufruf nach Diebstahl von GPS-Geräten und Monitoren

Gescher (ots) - Tatzeit: 30.09.2022, 02:00 Uhr; Tatort: Gescher, Schüringsweg In eine Spielhalle sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Gescher gewaltsam eingedrungen. Gegen 02.00 Uhr lösten die Täter in dem Gebäude am Schüringsweg den Alarm aus, als sie mehrere Geldspielautomaten aufbrachen. Die Höhe der Beute ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. ...

